die internationale - Titelseite

Inhalts­verzeichnis Nr. 1/2026

(Januar/Februar 2026)

Militarismus

Wider die Kriegstüchtigkeit, Jakob Schäfer
ReArm Europe – gegen wen?, Jürgen Wagner
Goodbye Grüner Kapitalismus – Hello Kriegswirtschaft, Thies Gleiss

Israel

„Groß-Israel“ im Licht der geopolitischen Veränderungen, Hani Adada
Israels gewaltsame Expansion, Joseph Massad
Die Adelung des Kolonialismus, Craig Mokhiber

Portugal

Die portugiesische Linke am Scheideweg, Toupeira Vermelha

Venezuela

Hände weg von Venezuela!, Jakob Schäfer
Venezuelas autoritärer Kurs und die Verfolgung der Linken, Interview mit Edgardo Lander

Klima

COP 30: Kein Witz, Michael Roberts

Energie

Blackout – das war bestimmt nicht das letzte Mal!, Daniel Albarracín

Technologie

Künstliche Intelligenz: Eine kritische Bewertung, Klaus Meier

Nachruf

Andreas Kloke 1953–2025, Daniel Berger

Register

Register 2025

inprekorr

Nachruf

Genosse Andreas Kloke ist nicht mehr unter uns, OKDE-Spartakos (nur online erschienen)
Andreas Kloke (1953–2025), Vierte Internationale Programmatische Tendenz (TPT) (nur online erschienen)

Venezuela

USA: Stoppt die imperialistische Aggression gegen Venezuela!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 
Die neue Welt(un)ordnung: Zum Angriff der USA auf Venezuela, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen) 
Die trumpistische Rekolonialisierung und der bevorstehende Widerstand, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen) 

Iran

Gegen das theokratische und autoritäre Regime im Iran und die imperialistischen Einmischungen, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 
Protestwelle im Iran nicht auf einen einzigen Namen reduzieren, Siyavash Shahabi (nur online erschienen)

Portugal

Generalstreik für das Arbeitsrecht, António Louçã (nur online erschienen)

Ökonomie

Imperialismus und das Ende der Globalisierung, Interview mit William Jefferies (nur online erschienen)

Grönland

Dänemark: Grönland und die Rückkehr der imperialistischen Logik, Alex Fuentes (nur online erschienen)