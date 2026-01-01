Wider die Kriegstüchtigkeit, Jakob Schäfer
ReArm Europe – gegen wen?, Jürgen Wagner
Goodbye Grüner Kapitalismus – Hello Kriegswirtschaft, Thies Gleiss
„Groß-Israel“ im Licht der geopolitischen Veränderungen, Hani Adada
Israels gewaltsame Expansion, Joseph Massad
Die Adelung des Kolonialismus, Craig Mokhiber
Die portugiesische Linke am Scheideweg, Toupeira Vermelha
Hände weg von Venezuela!, Jakob Schäfer
Venezuelas autoritärer Kurs und die Verfolgung der Linken, Interview mit Edgardo Lander
COP 30: Kein Witz, Michael Roberts
Blackout – das war bestimmt nicht das letzte Mal!, Daniel Albarracín
Künstliche Intelligenz: Eine kritische Bewertung, Klaus Meier
Andreas Kloke 1953–2025, Daniel Berger
Register 2025
Genosse Andreas Kloke ist nicht mehr unter uns, OKDE-Spartakos (nur online erschienen)
Andreas Kloke (1953–2025), Vierte Internationale Programmatische Tendenz (TPT) (nur online erschienen)
USA: Stoppt die imperialistische Aggression gegen Venezuela!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
Die neue Welt(un)ordnung: Zum Angriff der USA auf Venezuela, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen)
Die trumpistische Rekolonialisierung und der bevorstehende Widerstand, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen)
Gegen das theokratische und autoritäre Regime im Iran und die imperialistischen Einmischungen, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
Protestwelle im Iran nicht auf einen einzigen Namen reduzieren, Siyavash Shahabi (nur online erschienen)
Generalstreik für das Arbeitsrecht, António Louçã (nur online erschienen)
Imperialismus und das Ende der Globalisierung, Interview mit William Jefferies (nur online erschienen)
Dänemark: Grönland und die Rückkehr der imperialistischen Logik, Alex Fuentes (nur online erschienen)