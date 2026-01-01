Inhalts­verzeichnis Nr. 1/2026

(Januar/Februar 2026)

Militarismus

Wider die Kriegstüchtigkeit, Jakob Schäfer

ReArm Europe – gegen wen?, Jürgen Wagner

Goodbye Grüner Kapitalismus – Hello Kriegswirtschaft, Thies Gleiss



Israel

„Groß-Israel“ im Licht der geopolitischen Veränderungen, Hani Adada

Israels gewaltsame Expansion, Joseph Massad

Die Adelung des Kolonialismus, Craig Mokhiber



Portugal

Die portugiesische Linke am Scheideweg, Toupeira Vermelha



Venezuela

Hände weg von Venezuela!, Jakob Schäfer

Venezuelas autoritärer Kurs und die Verfolgung der Linken, Interview mit Edgardo Lander



Klima

COP 30: Kein Witz, Michael Roberts



Energie

Blackout – das war bestimmt nicht das letzte Mal!, Daniel Albarracín



Technologie

Künstliche Intelligenz: Eine kritische Bewertung, Klaus Meier



Nachruf

Andreas Kloke 1953–2025, Daniel Berger



Register

Register 2025



inprekorr

Nachruf

Genosse Andreas Kloke ist nicht mehr unter uns, OKDE-Spartakos (nur online erschienen)

Andreas Kloke (1953–2025), Vierte Internationale Programmatische Tendenz (TPT) (nur online erschienen)



Venezuela

USA: Stoppt die imperialistische Aggression gegen Venezuela!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)

Die neue Welt(un)ordnung: Zum Angriff der USA auf Venezuela, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen)

Die trumpistische Rekolonialisierung und der bevorstehende Widerstand, Luis Bonilla-Molina (nur online erschienen)



Iran

Gegen das theokratische und autoritäre Regime im Iran und die imperialistischen Einmischungen, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)

Protestwelle im Iran nicht auf einen einzigen Namen reduzieren, Siyavash Shahabi (nur online erschienen)



Portugal

Generalstreik für das Arbeitsrecht, António Louçã (nur online erschienen)



Ökonomie

Imperialismus und das Ende der Globalisierung, Interview mit William Jefferies (nur online erschienen)



Grönland