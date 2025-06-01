Inhalts­verzeichnis Nr. 6/2025

(November/Dezember 2025)

Rechtspopulismus

Warum ist der Rechtspopulismus so erfolgreich?, Jakob Schäfer



Klima

Klimaneutrale Energiewende ist ohne Gaskraftwerke möglich, Klaus Meier

Ökonomie: Sturm in der Kaffeetasse – Auswirkungen der globalen Erwärmung, Phil Hearse



Palästina

DOSSIER: Kein Ende der zweiten Nakba in Sicht

Unsere Aufgaben für die Befreiung Palästinas, Büro der Vierten Internationale

Eine schmerzhafte Bilanz: zwei Jahre fortgesetzter Katastrophe, Gilbert Achcar

Die „ungesetzliche“ Zivilbevölkerung, Yuval Abraham

Krieg gegen die Zivilbevölkerung, Yuval Abraham

Streiks für Palästina, Marina Forti

Die geplante Katastrophe: Gilbert Achcar zur Dialektik von Gaza, Simon Pearson

Widerstand in Palästina, Interview mit Salah Hamouri

Eine neue israelische Landkarte, Qassam Muaddi

Zwanzig Jahre BDS, Omar Barghouti

BRICS – antiimperialistische Rhetorik und reale Komplizenschaft, Eric Toussaint



Iran

Die gebrechliche islamische Republik Iran, Babak Kia



Nikaragua

Die pompöse Beerdigung der Sandinistischen Revolution, Matthias Schindler



Syrien

Normalisierung heißt Unterwerfung, Joseph Daher



Kongo

Kritische Mineralien und Genozid im Kongo, Phil Hearse



inprekorr

Vierte Internationale

Resolution zu den Aufgaben des Parteiaufbaus für die Vierte Internationale, 18. Weltkongress – 2025 (nur online erschienen)



USA