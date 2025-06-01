Warum ist der Rechtspopulismus so erfolgreich?, Jakob Schäfer
Klimaneutrale Energiewende ist ohne Gaskraftwerke möglich, Klaus Meier
Ökonomie: Sturm in der Kaffeetasse – Auswirkungen der globalen Erwärmung, Phil Hearse
DOSSIER: Kein Ende der zweiten Nakba in Sicht
Unsere Aufgaben für die Befreiung Palästinas, Büro der Vierten Internationale
Eine schmerzhafte Bilanz: zwei Jahre fortgesetzter Katastrophe, Gilbert Achcar
Die „ungesetzliche“ Zivilbevölkerung, Yuval Abraham
Krieg gegen die Zivilbevölkerung, Yuval Abraham
Streiks für Palästina, Marina Forti
Die geplante Katastrophe: Gilbert Achcar zur Dialektik von Gaza, Simon Pearson
Widerstand in Palästina, Interview mit Salah Hamouri
Eine neue israelische Landkarte, Qassam Muaddi
Zwanzig Jahre BDS, Omar Barghouti
BRICS – antiimperialistische Rhetorik und reale Komplizenschaft, Eric Toussaint
Die gebrechliche islamische Republik Iran, Babak Kia
Die pompöse Beerdigung der Sandinistischen Revolution, Matthias Schindler
Normalisierung heißt Unterwerfung, Joseph Daher
Kritische Mineralien und Genozid im Kongo, Phil Hearse
Resolution zu den Aufgaben des Parteiaufbaus für die Vierte Internationale, 18. Weltkongress – 2025 (nur online erschienen)
Venezuela: Trump: Hände weg von Venezuela und Lateinamerika!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)