Inhalts­verzeichnis Nr. 5/2025

(September/Oktober 2025)

Ökonomie

Trumps Deal mit der EU: kein Ende der Krise, Jakob Schäfer

Donald Trumps „großes, schönes“ Steuergesetz, Michel Roberts

Zollkrieg verschärft die Krise, Michel Roberts



Syrien

Voraussetzungen für den Wiederaufbau, Joseph Daher



Türkei

Die Türkei nach der Selbstauflösung der PKK, Interview mit Uraz Aydın



Ernest Mandel

Ernest Mandel – Marxist und Visionär, Winfried Wolf



Klima

Vier Schlüsselelemente für einen gerechten Übergang, Aaron Niederman



Nachruf

Udo Filthaut geb. Heiber, W. A.



Naher Osten

Iran nach dem „Waffenstillstand“, Houshang Sepehr

Die Hügeljugend in Israels Militärstrategie in der Westbank, Meron Rapoport

Großbritannien: Solidarität mit Gaza ist nicht antisemitisch – Tod der Heuchelei, Dave Kellaway

Buchbesprechung: Siedlerkolonialismus, ethnische Säuberung und Völkermord, Jakob Schäfer

Israel hat einen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens, Gideon Levy



Antifaschismus

Kolloquium anlässlich des 80. Jahrestages der „Erklärung der Internationalistischen Kommunisten Buchenwalds“ am 11. Oktober 2025 in Weimar (nur online erschienen)



inprekorr

USA

Die ersten sechs Monate von Trump:, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)

Stand des Widerstands, Against the Current (nur online erschienen)



Großbritannien

Neue Linkspartei – eine historische Chance?, Dave Kellaway (nur online erschienen)

Es ist Zeit für eine neue Art von politischer Partei. Eine, die Euch gehört., Jeremy Corbyn und Zarah Sultana (nur online erschienen)



Jugend

Internationales revolutionäres Jugendcamp 2025: Seite an Seite kämpfen – von Kiew bis Panama (nur online erschienen)



Vierte Internationale