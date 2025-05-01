Trumps Deal mit der EU: kein Ende der Krise, Jakob Schäfer
Donald Trumps „großes, schönes“ Steuergesetz, Michel Roberts
Zollkrieg verschärft die Krise, Michel Roberts
Voraussetzungen für den Wiederaufbau, Joseph Daher
Die Türkei nach der Selbstauflösung der PKK, Interview mit Uraz Aydın
Ernest Mandel – Marxist und Visionär, Winfried Wolf
Vier Schlüsselelemente für einen gerechten Übergang, Aaron Niederman
Udo Filthaut geb. Heiber, W. A.
Iran nach dem „Waffenstillstand“, Houshang Sepehr
Die Hügeljugend in Israels Militärstrategie in der Westbank, Meron Rapoport
Großbritannien: Solidarität mit Gaza ist nicht antisemitisch – Tod der Heuchelei, Dave Kellaway
Buchbesprechung: Siedlerkolonialismus, ethnische Säuberung und Völkermord, Jakob Schäfer
Israel hat einen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens, Gideon Levy
Kolloquium anlässlich des 80. Jahrestages der „Erklärung der Internationalistischen Kommunisten Buchenwalds“ am 11. Oktober 2025 in Weimar (nur online erschienen)
Die ersten sechs Monate von Trump:, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
Stand des Widerstands, Against the Current (nur online erschienen)
Neue Linkspartei – eine historische Chance?, Dave Kellaway (nur online erschienen)
Es ist Zeit für eine neue Art von politischer Partei. Eine, die Euch gehört., Jeremy Corbyn und Zarah Sultana (nur online erschienen)
Internationales revolutionäres Jugendcamp 2025: Seite an Seite kämpfen – von Kiew bis Panama (nur online erschienen)
Tagung des Büros der Vierten Internationale, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
Vierte Internationale: Eine weltweite Bewegung gegen den Völkermord in Palästina aufbauen, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)