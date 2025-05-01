die internationale - Titelseite

Inhalts­verzeichnis Nr. 5/2025

(September/Oktober 2025)

Ökonomie

Trumps Deal mit der EU: kein Ende der Krise, Jakob Schäfer
Donald Trumps „großes, schönes“ Steuergesetz, Michel Roberts
Zollkrieg verschärft die Krise, Michel Roberts

Syrien

Voraussetzungen für den Wiederaufbau, Joseph Daher

Türkei

Die Türkei nach der Selbstauflösung der PKK, Interview mit Uraz Aydın

Ernest Mandel

Ernest Mandel – Marxist und Visionär, Winfried Wolf

Klima

Vier Schlüsselelemente für einen gerechten Übergang, Aaron Niederman

Nachruf

Udo Filthaut geb. Heiber, W. A. 

Naher Osten

Iran nach dem „Waffenstillstand“, Houshang Sepehr
Die Hügeljugend in Israels Militärstrategie in der Westbank, Meron Rapoport
Großbritannien: Solidarität mit Gaza ist nicht antisemitisch – Tod der Heuchelei, Dave Kellaway 
Buchbesprechung: Siedlerkolonialismus, ethnische Säuberung und Völkermord, Jakob Schäfer 
Israel hat einen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens, Gideon Levy

Antifaschismus

Kolloquium anlässlich des 80. Jahrestages der „Erklärung der Internationalistischen Kommunisten Buchenwalds“ am 11. Oktober 2025 in Weimar (nur online erschienen)

inprekorr

USA

Die ersten sechs Monate von Trump:, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 
Stand des Widerstands, Against the Current (nur online erschienen)

Großbritannien

Neue Linkspartei – eine historische Chance?, Dave Kellaway (nur online erschienen) 
Es ist Zeit für eine neue Art von politischer Partei. Eine, die Euch gehört., Jeremy Corbyn und Zarah Sultana (nur online erschienen)

Jugend

Internationales revolutionäres Jugendcamp 2025: Seite an Seite kämpfen – von Kiew bis Panama (nur online erschienen) 

Vierte Internationale

Tagung des Büros der Vierten Internationale, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 
Vierte Internationale: Eine weltweite Bewegung gegen den Völkermord in Palästina aufbauen, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 