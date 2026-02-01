die internationale - Titelseite

Inhalts­verzeichnis Nr. 2/2026

(März/April 2026)

Renten

DOSSIER: Renten – Der Evergreen: zu viel Sozialstaat
Das ewige Mantra, Wolfgang Weitz
Generationenfrage? – Oder doch Klassenkampf!, Michael Petersen
DGB ohne Alternative im Kampf gegen Altersarmut, Helmut Born

Wehrpflicht

Stell dir vor, es ist Wehrpflicht … Und dann?, Axel Hopfmann
Lasst euch nicht erfassen! Gegen Kriegsdienst und Militarisierung, Hermann Nehls

Buchbesprechung

„Demokratischer Faschismus“?, Jakob Schäfer
Arn Strohmeyer: Der Verrat am Holocaust, Hermann Dierkes

Arbeitsrecht

Betriebsräte fordern Verbot der Verdachtskündigungen, Heinrich Neuhaus
Arbeitsunrecht stoppen – Verdachtskündigungen verbieten!, Heinrich Neuhaus

Ökonomie

Zur Lage der Weltwirtschaft, João Machado

Israel

Palästina: BDS als Kampfmittel des palästinensischen Widerstandes, Arne Andersen
Palästina: Humanitäre Hilfe als Instrument der Kolonisierung, Sarah Laska
Palästina: Wird Israels Wirtschaft zum Opfer des Völkermords?, Interview mit Shir Hever

Venezuela

Die neue Welt(un)ordnung, Luis Bonilla-Molina

Ökosozialismus

Manifest für eine ökosozialistische Revolution, Redaktion der internationale

Migration

Flucht, Migration und Umweltkrise – die neuen alten Gesichter des Kapitalismus, Thies Gleiss

Jugendcamp

Internationales revolutionäres Jugend-Sommer-Camp

inprekorr

Epstein

Das pikante Dessert, Bodil Carlsson (nur online erschienen)

Nachruf

Hermann Dworczak (1948–2026), Wilfried Hanser (nur online erschienen)

Antifa

Brasilien: Aufruf zur internationalen antifaschistischen Konferenz, PSOL, PT, PCdoB, CPERS, ADUFRGS, MST (nur online erschienen) 

Ukraine

Solidarität mit dem ukrainischen Volk, Internationales Komitee der Vierten Internationale (nur online erschienen) 

Iran

USA: USA und Israel: Schluss mit allen Interventionen im Iran!
Keine Befreiung durch US-amerikanische Bomben!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen) 
USA: Ein verbrecherischer imperialistischer Krieg, Redaktion von „Against the Current“ (nur online erschienen) 

Frauen

Es lebe der Kampf der Frauen gegen die extreme Rechte, Internationales Komitee der Vierten Internationale (nur online erschienen) 