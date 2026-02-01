DOSSIER: Renten – Der Evergreen: zu viel Sozialstaat
Das ewige Mantra, Wolfgang Weitz
Generationenfrage? – Oder doch Klassenkampf!, Michael Petersen
DGB ohne Alternative im Kampf gegen Altersarmut, Helmut Born
Stell dir vor, es ist Wehrpflicht … Und dann?, Axel Hopfmann
Lasst euch nicht erfassen! Gegen Kriegsdienst und Militarisierung, Hermann Nehls
„Demokratischer Faschismus“?, Jakob Schäfer
Arn Strohmeyer: Der Verrat am Holocaust, Hermann Dierkes
Betriebsräte fordern Verbot der Verdachtskündigungen, Heinrich Neuhaus
Arbeitsunrecht stoppen – Verdachtskündigungen verbieten!, Heinrich Neuhaus
Zur Lage der Weltwirtschaft, João Machado
Palästina: BDS als Kampfmittel des palästinensischen Widerstandes, Arne Andersen
Palästina: Humanitäre Hilfe als Instrument der Kolonisierung, Sarah Laska
Palästina: Wird Israels Wirtschaft zum Opfer des Völkermords?, Interview mit Shir Hever
Die neue Welt(un)ordnung, Luis Bonilla-Molina
Manifest für eine ökosozialistische Revolution, Redaktion der internationale
Flucht, Migration und Umweltkrise – die neuen alten Gesichter des Kapitalismus, Thies Gleiss
Internationales revolutionäres Jugend-Sommer-Camp
Das pikante Dessert, Bodil Carlsson (nur online erschienen)
Hermann Dworczak (1948–2026), Wilfried Hanser (nur online erschienen)
Brasilien: Aufruf zur internationalen antifaschistischen Konferenz, PSOL, PT, PCdoB, CPERS, ADUFRGS, MST (nur online erschienen)
Solidarität mit dem ukrainischen Volk, Internationales Komitee der Vierten Internationale (nur online erschienen)
USA: USA und Israel: Schluss mit allen Interventionen im Iran!
Keine Befreiung durch US-amerikanische Bomben!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
USA: Ein verbrecherischer imperialistischer Krieg, Redaktion von „Against the Current“ (nur online erschienen)
Es lebe der Kampf der Frauen gegen die extreme Rechte, Internationales Komitee der Vierten Internationale (nur online erschienen)