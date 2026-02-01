Inhalts­verzeichnis Nr. 2/2026

(März/April 2026)

Renten

DOSSIER: Renten – Der Evergreen: zu viel Sozialstaat

Das ewige Mantra, Wolfgang Weitz

Generationenfrage? – Oder doch Klassenkampf!, Michael Petersen

DGB ohne Alternative im Kampf gegen Altersarmut, Helmut Born



Wehrpflicht

Stell dir vor, es ist Wehrpflicht … Und dann?, Axel Hopfmann

Lasst euch nicht erfassen! Gegen Kriegsdienst und Militarisierung, Hermann Nehls



Buchbesprechung

„Demokratischer Faschismus“?, Jakob Schäfer

Arn Strohmeyer: Der Verrat am Holocaust, Hermann Dierkes



Arbeitsrecht

Betriebsräte fordern Verbot der Verdachtskündigungen, Heinrich Neuhaus

Arbeitsunrecht stoppen – Verdachtskündigungen verbieten!, Heinrich Neuhaus



Ökonomie

Zur Lage der Weltwirtschaft, João Machado



Israel

Palästina: BDS als Kampfmittel des palästinensischen Widerstandes, Arne Andersen

Palästina: Humanitäre Hilfe als Instrument der Kolonisierung, Sarah Laska

Palästina: Wird Israels Wirtschaft zum Opfer des Völkermords?, Interview mit Shir Hever



Venezuela

Die neue Welt(un)ordnung, Luis Bonilla-Molina



Ökosozialismus

Manifest für eine ökosozialistische Revolution, Redaktion der internationale



Migration

Flucht, Migration und Umweltkrise – die neuen alten Gesichter des Kapitalismus, Thies Gleiss



Jugendcamp

Internationales revolutionäres Jugend-Sommer-Camp



inprekorr

Epstein

Das pikante Dessert, Bodil Carlsson (nur online erschienen)



Nachruf

Hermann Dworczak (1948–2026), Wilfried Hanser (nur online erschienen)



Antifa

Brasilien: Aufruf zur internationalen antifaschistischen Konferenz, PSOL, PT, PCdoB, CPERS, ADUFRGS, MST (nur online erschienen)



Ukraine

Solidarität mit dem ukrainischen Volk, Internationales Komitee der Vierten Internationale (nur online erschienen)



Iran

USA: USA und Israel: Schluss mit allen Interventionen im Iran!

Keine Befreiung durch US-amerikanische Bomben!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)

USA: Ein verbrecherischer imperialistischer Krieg, Redaktion von „Against the Current“ (nur online erschienen)



Frauen