Inhalts­verzeichnis Nr. 6/2022

(November/Dezember 2022)

Russland im Krieg

Widerstand gegen den „Nicht-Krieg“, Interview mit Alexandra Sapolskaja und Michail Lobanow

Wir lassen uns nicht unterkriegen!, Interview mit Warja Michailowa

Der Arbeiter ist immer in einer schwachen Position, Ein Gespräch mit Aktivist*innen von „Antijob“ und „Antifond“



Ukraine

Debatte : Solidarischer Antiimperialismus oder heuchlerischer Pazifismus, Christian Zeller

Debatte : Mit dem Ukrainekrieg werden Kräfteverhältnisse verschoben, Jakob Schäfer



Militarisierung

Ukraine-Krieg und deutsche Großmachtambitionen, Jürgen Wagner



Ökonomie

Wirtschaft ohne Kompass, Norbert Holcblat



inprekorr

Chile

Wie lässt sich die breite Ablehnung der neuen Verfassung erklären?, Franck Gaudichaud und Miguel Urrutia



Italien

Die alten sind auch die neuen Feinde der Arbeiterklasse, Sinistra anticapitalista



Großbritannien

Enough is enough, Thierry Labica



Frankreich

Die Wege des Zorns, Léon Crémieux



Iran

Vorsicht vor den falschen Freunden, Yassamine Mather

Solidarität mit der Protestbewegung im Iran, Büro der Vierten Internationale

Iranisches Regime durch beispiellose Revolte erschüttert, Bahman Ajang (nur online erschienen)



Buchbesprechung

„Die Warengesellschaft und die Herausforderung der multiplen Krise“, Friedrich Voßkühler



Selbstverständnis

Wer wir sind und was wir wollen



Pakistan

Hochwasserkatastrophe in Pakistan



Schweden

Politisches Erdbeben, Kjell Östberg (nur online erschienen)

Jetzt brauchen wir eine sozialistische Erneuerung, Redaktion „Internationalen“ (nur online erschienen)



Ukraine

USA : Klarheit zur Ukraine, Redaktion „Against the Current“ (nur online erschienen)



Brasilien

Große Spannungen in Brasilien, João Machado (nur online erschienen)



Eurasien

Die Vereinigten Staaten und Eurasien: Einige geopolitische Überlegungen in Zeiten globaler Krise, Pierre Rousset (nur online erschienen)



Klima

Elf falsche Behauptungen zum Klima, Michael Löwy (nur online erschienen)



Inflation

Die Reichen wollen uns für ihre Profite zahlen lassen!, Gemeinsame Erklärung von europäischen Organisationen (nur online erschienen)



Niederlande

Neue sozialistische Organisation entsteht, Alex de Jong (nur online erschienen)