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Inhalts­verzeichnis Nr. 6/2026

(November/Dezember 2026)

Frankreich

Beginn einer beispiellosen Bewegung, Elsa Collonges und Antoine Larrache 
Hoffnung flammt auf, Interview von Stéfanie Prezioso mit Olivier Besancenot 

DGB bundesweiter Protesttag

Ein guter Auftakt – Darauf lässt sich aufbauen, Helmut Born und Jakob Schäfer 

Aufruf zur Gegenwehr

Gegenwehr jetzt

Die Linke Berlin

Statt Kuscheln: klare Kante – historischer Sieg der Linken in Berlin, Hermann Nehls

Kanzlersturz

Die Merz-Regierung von links stürzen?, Angela Klein und Jakob Schäfer 

Wohnraumvergesellschaftung

Bundesregierung will Vergesellschaftung von Wohnraum verbieten, David Stein

Betriebsräte im Visier

„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N.

Staatsräson

Deutsche Staatsräson als Mittel der Repression, Jakob Schäfer 

Russland

Die Linke auf die künftige Krise in Russland vorbereiten, Interview mit Michail Lobanow
Ukraine: Wie der Krieg Russland und die Ukraine verändert hat, Anna Colin Lebedev

Schweden

50 Jahre schmutziges Spiel – Geschichte der schwedischen Kernenergie, Göran Eklöf
Rückschlag für die extreme Rechte, Erfolg für die Linke, Socialistiska Politik

Nikaragua

Die Diktatur von Ortega und Murillo ist kein Erbe der Revolution, Mónica Baltodano

Debatte

Campismus – eine sozialistische Position?, Johann-Friedrich Anders

Türkei

LGBTQI+: Für internationale Solidarität!, Büro der Vierten Internationale 

inprekorr

Spanischer Staat

Die Klasse, die Proteste: Soziale Explosion in der Wohnungsfrage, Juanjo Álvarez und Raúl Camargo (nur online erschienen)

Brasilien

Lulas außergewöhnlicher Sieg, Iain Bruce (nur online erschienen) 

Israel

„Die Lösung wird nicht durch die Wahlen kommen, sondern nur durch Druck von außen.“ , Interview mit Nadav (nur online erschienen) 

Klima

Vierte Internationale: Bauen wir eine internationalistische Massenbewegung für soziale und Klimagerechtigkeit auf!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)

Jugend im Aufuhr

Überall auf der Welt lassen junge Menschen die herrschende Klasse zittern (nur online erschienen) 