Inhalts­verzeichnis Nr. 6/2026

(November/Dezember 2026)

Frankreich

Beginn einer beispiellosen Bewegung, Elsa Collonges und Antoine Larrache

Hoffnung flammt auf, Interview von Stéfanie Prezioso mit Olivier Besancenot



DGB bundesweiter Protesttag

Ein guter Auftakt – Darauf lässt sich aufbauen, Helmut Born und Jakob Schäfer



Aufruf zur Gegenwehr

Gegenwehr jetzt



Die Linke Berlin

Statt Kuscheln: klare Kante – historischer Sieg der Linken in Berlin, Hermann Nehls



Kanzlersturz

Die Merz-Regierung von links stürzen?, Angela Klein und Jakob Schäfer



Wohnraumvergesellschaftung

Bundesregierung will Vergesellschaftung von Wohnraum verbieten, David Stein



Betriebsräte im Visier

„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N.



Staatsräson

Deutsche Staatsräson als Mittel der Repression, Jakob Schäfer



Russland

Die Linke auf die künftige Krise in Russland vorbereiten, Interview mit Michail Lobanow

Ukraine: Wie der Krieg Russland und die Ukraine verändert hat, Anna Colin Lebedev



Schweden

50 Jahre schmutziges Spiel – Geschichte der schwedischen Kernenergie, Göran Eklöf

Rückschlag für die extreme Rechte, Erfolg für die Linke, Socialistiska Politik



Nikaragua

Die Diktatur von Ortega und Murillo ist kein Erbe der Revolution, Mónica Baltodano



Debatte

Campismus – eine sozialistische Position?, Johann-Friedrich Anders



Türkei

LGBTQI+: Für internationale Solidarität!, Büro der Vierten Internationale



inprekorr

Spanischer Staat

Die Klasse, die Proteste: Soziale Explosion in der Wohnungsfrage, Juanjo Álvarez und Raúl Camargo (nur online erschienen)



Brasilien

Lulas außergewöhnlicher Sieg, Iain Bruce (nur online erschienen)



Israel

„Die Lösung wird nicht durch die Wahlen kommen, sondern nur durch Druck von außen.“ , Interview mit Nadav (nur online erschienen)



Klima

Vierte Internationale: Bauen wir eine internationalistische Massenbewegung für soziale und Klimagerechtigkeit auf!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)



Jugend im Aufuhr