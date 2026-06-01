Beginn einer beispiellosen Bewegung, Elsa Collonges und Antoine Larrache
Hoffnung flammt auf, Interview von Stéfanie Prezioso mit Olivier Besancenot
Ein guter Auftakt – Darauf lässt sich aufbauen, Helmut Born und Jakob Schäfer
Gegenwehr jetzt
Statt Kuscheln: klare Kante – historischer Sieg der Linken in Berlin, Hermann Nehls
Die Merz-Regierung von links stürzen?, Angela Klein und Jakob Schäfer
Bundesregierung will Vergesellschaftung von Wohnraum verbieten, David Stein
„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N.
Deutsche Staatsräson als Mittel der Repression, Jakob Schäfer
Die Linke auf die künftige Krise in Russland vorbereiten, Interview mit Michail Lobanow
Ukraine: Wie der Krieg Russland und die Ukraine verändert hat, Anna Colin Lebedev
50 Jahre schmutziges Spiel – Geschichte der schwedischen Kernenergie, Göran Eklöf
Rückschlag für die extreme Rechte, Erfolg für die Linke, Socialistiska Politik
Die Diktatur von Ortega und Murillo ist kein Erbe der Revolution, Mónica Baltodano
Campismus – eine sozialistische Position?, Johann-Friedrich Anders
LGBTQI+: Für internationale Solidarität!, Büro der Vierten Internationale
Die Klasse, die Proteste: Soziale Explosion in der Wohnungsfrage, Juanjo Álvarez und Raúl Camargo (nur online erschienen)
Lulas außergewöhnlicher Sieg, Iain Bruce (nur online erschienen)
„Die Lösung wird nicht durch die Wahlen kommen, sondern nur durch Druck von außen.“ , Interview mit Nadav (nur online erschienen)
Vierte Internationale: Bauen wir eine internationalistische Massenbewegung für soziale und Klimagerechtigkeit auf!, Büro der Vierten Internationale (nur online erschienen)
Überall auf der Welt lassen junge Menschen die herrschende Klasse zittern (nur online erschienen)