Inhalts­verzeichnis Nr. 5/2026

(September/Oktober 2026)

Arbeitswelt

Gesundheit als „Kostenfaktor“?, M. G.

„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N.

Nichts als laue Proteste?, Jakob Schäfer



Ökonomie

Steigen weltweit die Profite?, Michael Roberts



Antifaschismus

Antiimperialistische Solidarität gegen wachsenden Faschismus, Sushovan Dhar



Nahost

Die Rückkehr des territorialen Imperialismus, Ilan Pappé

Wasser als Waffe – von Palästina bis zum Libanon, Fadia Jomaa



Israel

Palästina: Israel überschwemmt das Westjordanland mit Sondermüll, Aseel Mafarjeh



Albanien

Was die „Flamingo-Revolution“ aufzeigt, Albanisches Antikapitalistisches Kollektiv (KASh)



Brasilien

Lula und der Wolf im Schafspelz, Sven Peterke

Die Kandidaturen der Linken, Michael Kleine



Ökologie

Hitzewellen: Wut und Traurigkeit. Und trotz allem Hoffnung, Christine Poupin und Daniel Tanuro

EU lockert Emissionshandel und beschleunigt die Klimakrise, Daniel Tanuro

Die Biogas-Illusion, Klaus Meier

„Klima, Klasse, Widerstand“ – Spannende Tagung in Köln, A. N.



Theorie

Kontrollmacht des Kapitals und kommunistische Alternative, Friedrich Voßkühler



Geschichte

50. Jahrestag des Soweto-Aufstands, Paul Martial

