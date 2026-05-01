Gesundheit als „Kostenfaktor“?, M. G.
„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N.
Nichts als laue Proteste?, Jakob Schäfer
Steigen weltweit die Profite?, Michael Roberts
Antiimperialistische Solidarität gegen wachsenden Faschismus, Sushovan Dhar
Die Rückkehr des territorialen Imperialismus, Ilan Pappé
Wasser als Waffe – von Palästina bis zum Libanon, Fadia Jomaa
Palästina: Israel überschwemmt das Westjordanland mit Sondermüll, Aseel Mafarjeh
Was die „Flamingo-Revolution“ aufzeigt, Albanisches Antikapitalistisches Kollektiv (KASh)
Lula und der Wolf im Schafspelz, Sven Peterke
Die Kandidaturen der Linken, Michael Kleine
Hitzewellen: Wut und Traurigkeit. Und trotz allem Hoffnung, Christine Poupin und Daniel Tanuro
EU lockert Emissionshandel und beschleunigt die Klimakrise, Daniel Tanuro
Die Biogas-Illusion, Klaus Meier
„Klima, Klasse, Widerstand“ – Spannende Tagung in Köln, A. N.
Kontrollmacht des Kapitals und kommunistische Alternative, Friedrich Voßkühler
50. Jahrestag des Soweto-Aufstands, Paul Martial