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Inhalts­verzeichnis Nr. 5/2026

(September/Oktober 2026)

Arbeitswelt

Gesundheit als „Kostenfaktor“?, M. G. 
„Gerechtigkeit erkämpfen!“, H. N. 
Nichts als laue Proteste?, Jakob Schäfer 

Ökonomie

Steigen weltweit die Profite?, Michael Roberts

Antifaschismus

Antiimperialistische Solidarität gegen wachsenden Faschismus, Sushovan Dhar

Nahost

Die Rückkehr des territorialen Imperialismus, Ilan Pappé
Wasser als Waffe – von Palästina bis zum Libanon, Fadia Jomaa

Israel

Palästina: Israel überschwemmt das Westjordanland mit Sondermüll, Aseel Mafarjeh

Albanien

Was die „Flamingo-Revolution“ aufzeigt, Albanisches Antikapitalistisches Kollektiv (KASh)

Brasilien

Lula und der Wolf im Schafspelz, Sven Peterke
Die Kandidaturen der Linken, Michael Kleine

Ökologie

Hitzewellen: Wut und Traurigkeit. Und trotz allem Hoffnung, Christine Poupin und Daniel Tanuro 
EU lockert Emissionshandel und beschleunigt die Klimakrise, Daniel Tanuro
Die Biogas-Illusion, Klaus Meier
„Klima, Klasse, Widerstand“ – Spannende Tagung in Köln, A. N. 

Theorie

Kontrollmacht des Kapitals und kommunistische Alternative, Friedrich Voßkühler

Geschichte

50. Jahrestag des Soweto-Aufstands, Paul Martial