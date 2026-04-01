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Inhalts­verzeichnis Nr. 4/2026

(Juli/August 2026)

Gesundheitspolitik

Unsere Krankheit – Ihr Profit, Daniel Berger 

Krankenhausfinanzierung

Krankenhausfinanzierung: Ein Instrument zur Produktion von Profiten und Missständen, Axel Hopfmann 

Antimilitarismus

DOSSIER: Antimilitarismus
Nein zu Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit!, ISO-Ortsgruppe Mainz-Wiesbaden 
Antimilitarismus und Wehrpflicht, Jakob Schäfer
Sozialer Widerstand als strategisches Konzept, Daniel Berger
Erstschlagfähigkeit: Ziel der deutschen Aufrüstungspläne, Jakob Schäfer

Israel

Palästina: Assoziierungsabkommen EU-Israel aufkündigen!, Jakob Schäfer 
Libanon: Medien ignorieren Rolle Israels bei der Ermordung der Journalistin Amal Khalil, James North
Buchbesprechung: Staatsräson, Johann-Friedrich Anders
Palästina: Massenmedien der USA als Komplizen beim Genozid in Gaza, Interview mit Adam Johnson

Krieg USA-Iran-Israel

Betrachtungsweisen, Yassamine Mather

Antifaschismus

Große Erfolge, Herausforderungen und Chancen. Die antifaschistische und antiimperialistische Konferenz in Porto Alegre, Manuel Rodriguez Banchs, Penelope Duggan, Israel Dutra, Antoine Larrache, João Machado, Reymund de Silva und Eric Toussaint 

Faschismus

Die neue extreme Rechte, Enzo Traverso

Muskismus

Das Zeitalter des Muskismus, Quinn Slobodian und Ben Tarnoff
Elon Musk – ein reaktionärer Technoking, Friedrich Dorn

Ökosozialismus

Gedanken zum Umbau der Städte im Interesse der Menschen , Michael Lorenz

Aktuelle Neuerscheinung

Nicaragua zwischen Sandinistischer Revolution und Ortega-Diktatur, Matthias Schindler

Kuba

Solarenergie für Kuba – Solidarität jetzt!

Theorie

Marx und Engels und das Problem der sogenannten Doppelmoral, Ernest Mandel (1983) (nur online erschienen) 

inprekorr

Antimilitarismus

Widerstand gegen Einberufungen: Eine marxistische Sichtweise (1967), Harry Ring (nur online erschienen)

Krieg USA-Iran-Israel

Das Trump-Netanjahu-Debakel, David Finkel (nur online erschienen) 

Frankreich

Erklärung der NPA-lʼAnticapitaliste am Ende ihrer Nationalen Konferenz, NPA-A (nur online erschienen) 