Unsere Krankheit – Ihr Profit, Daniel Berger
Krankenhausfinanzierung: Ein Instrument zur Produktion von Profiten und Missständen, Axel Hopfmann
DOSSIER: Antimilitarismus
Nein zu Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit!, ISO-Ortsgruppe Mainz-Wiesbaden
Antimilitarismus und Wehrpflicht, Jakob Schäfer
Sozialer Widerstand als strategisches Konzept, Daniel Berger
Erstschlagfähigkeit: Ziel der deutschen Aufrüstungspläne, Jakob Schäfer
Palästina: Assoziierungsabkommen EU-Israel aufkündigen!, Jakob Schäfer
Libanon: Medien ignorieren Rolle Israels bei der Ermordung der Journalistin Amal Khalil, James North
Buchbesprechung: Staatsräson, Johann-Friedrich Anders
Palästina: Massenmedien der USA als Komplizen beim Genozid in Gaza, Interview mit Adam Johnson
Betrachtungsweisen, Yassamine Mather
Große Erfolge, Herausforderungen und Chancen. Die antifaschistische und antiimperialistische Konferenz in Porto Alegre, Manuel Rodriguez Banchs, Penelope Duggan, Israel Dutra, Antoine Larrache, João Machado, Reymund de Silva und Eric Toussaint
Die neue extreme Rechte, Enzo Traverso
Das Zeitalter des Muskismus, Quinn Slobodian und Ben Tarnoff
Elon Musk – ein reaktionärer Technoking, Friedrich Dorn
Gedanken zum Umbau der Städte im Interesse der Menschen , Michael Lorenz
Nicaragua zwischen Sandinistischer Revolution und Ortega-Diktatur, Matthias Schindler
Solarenergie für Kuba – Solidarität jetzt!
Marx und Engels und das Problem der sogenannten Doppelmoral, Ernest Mandel (1983) (nur online erschienen)
Widerstand gegen Einberufungen: Eine marxistische Sichtweise (1967), Harry Ring (nur online erschienen)
Das Trump-Netanjahu-Debakel, David Finkel (nur online erschienen)
Erklärung der NPA-lʼAnticapitaliste am Ende ihrer Nationalen Konferenz, NPA-A (nur online erschienen)