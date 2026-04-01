Inhalts­verzeichnis Nr. 4/2026

(Juli/August 2026)

Gesundheitspolitik

Unsere Krankheit – Ihr Profit, Daniel Berger



Krankenhausfinanzierung

Krankenhausfinanzierung: Ein Instrument zur Produktion von Profiten und Missständen, Axel Hopfmann



Antimilitarismus

DOSSIER: Antimilitarismus

Nein zu Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit!, ISO-Ortsgruppe Mainz-Wiesbaden

Antimilitarismus und Wehrpflicht, Jakob Schäfer

Sozialer Widerstand als strategisches Konzept, Daniel Berger

Erstschlagfähigkeit: Ziel der deutschen Aufrüstungspläne, Jakob Schäfer



Israel

Palästina: Assoziierungsabkommen EU-Israel aufkündigen!, Jakob Schäfer

Libanon: Medien ignorieren Rolle Israels bei der Ermordung der Journalistin Amal Khalil, James North

Buchbesprechung: Staatsräson, Johann-Friedrich Anders

Palästina: Massenmedien der USA als Komplizen beim Genozid in Gaza, Interview mit Adam Johnson



Krieg USA-Iran-Israel

Betrachtungsweisen, Yassamine Mather



Antifaschismus

Große Erfolge, Herausforderungen und Chancen. Die antifaschistische und antiimperialistische Konferenz in Porto Alegre, Manuel Rodriguez Banchs, Penelope Duggan, Israel Dutra, Antoine Larrache, João Machado, Reymund de Silva und Eric Toussaint



Faschismus

Die neue extreme Rechte, Enzo Traverso



Muskismus

Das Zeitalter des Muskismus, Quinn Slobodian und Ben Tarnoff

Elon Musk – ein reaktionärer Technoking, Friedrich Dorn



Ökosozialismus

Gedanken zum Umbau der Städte im Interesse der Menschen , Michael Lorenz



Aktuelle Neuerscheinung

Nicaragua zwischen Sandinistischer Revolution und Ortega-Diktatur, Matthias Schindler



Kuba

Solarenergie für Kuba – Solidarität jetzt!



Theorie

Marx und Engels und das Problem der sogenannten Doppelmoral, Ernest Mandel (1983) (nur online erschienen)



inprekorr

Antimilitarismus

Widerstand gegen Einberufungen: Eine marxistische Sichtweise (1967), Harry Ring (nur online erschienen)



Krieg USA-Iran-Israel

Das Trump-Netanjahu-Debakel, David Finkel (nur online erschienen)



Frankreich