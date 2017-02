Inhalts­verzeichnis Inprekorr Nr. 5/2016

(September/Oktober 2016)

Europäische Union

Für Einheit und Solidarität in Europa, gegen Rassismus und Sozialdumping, Büro der Vierten Internationale

Der Brexit-Sieg ist ein Desaster, aber der Kampf geht weiter, Erklärung von Socialist Resistance (nur online erschienen)

GB und der Brexit: Dichtung und Wahrheit, Phil Hearse

Für ein anderes Europa ohne Grenzen und Ausbeutung, Galia Trépère

Nach dem Brexit – eine EU-Kritik von links, Socialistisk Arbejderpolitik (SAP)

Die EU nach dem Brexit – in einer politischen Krise oder in einer unlösbaren Strukturkrise?, Jakob Schäfer



Türkei

Ein zweifacher Staatsstreich, Emre Öngün

Gegen den Staatsstreich des Militärs und den aus dem Serail, Erklärung von Yeni Yol



USA

Deine Stimme für Socialist Action, Socialist Action

Für Jill Stein und eine unabhängige Politik, Solidarity

USA – Klassensolidarität gegen rassistische Gewalt, Yvan Lemaitre

US-Arbeiterbewegung und Rassismus (1930/40), Xavier Guessou

Die Bürgerrechtsbewegung, Galia Trépère

Wege der Befreiung, Galia Trépère

Abschwung nach den 70ern, Stan Miller



Ecuador

Der Feminismus in Ecuador, Maria Isabel Altamirano, Tanya de la Torre und Alba Aguinaga



Pakistan

Baba Jan – Opfer der pakistanischen Klassenjustiz, Jan Malewski

Freiheit für Baba Jan! Internationale Solidarität gefordert!, Awami Workers Party



Philippinen

Der neue „starke Mann“ der Philippinen, Alex de Jong



die internationale

Spanischer Bürgerkrieg

Historisches Stichwort „Spanischer Bürgerkrieg 1936 bis 1939“, Reiner Tosstorff

Die POUM und der Trotzkismus, Reiner Tosstorff